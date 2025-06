Calciomercato Lazio | Tchaouna, accordo con il Burnley: addio vicino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 23.28 - Loum Tchaouna è sempre più vicino al passaggio al Burnley. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i due club in questi minuti avrebbero trovato l'accordo per un trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 14 milioni di euro, più 3 di bonus (alcuni più facili legati a presenze, gol, assist e altri più difficili più orientati sugli obiettivi di squadra). Nelle prossime ore sono attesi contatti tra il calciatore e i Turfites per trovare la quadra sul contratto.

CALCIOMERCATO LAZIO - Non si è arreso il Burnley dopo il muro della Lazio. Il club inglese insiste per Loum Tchaouna e vuole portarlo in Premier League. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, in queste ore i Turfites avrebbe presentato una nuova offerta dal valore di 14 milioni di euro, alla quale sarebbero pronti ad aggiungere eventuali bonus. Condizioni che potrebbero accontentare i biancocelesti e spingerli a cedere il classe 2003 a un anno dal suo trasferimento nella Capitale.

