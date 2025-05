CLINICA IPHONE RIPARA IL TUO TELEFONO A UN PREZZO SCONTATO

Se ti si rompe l’iPhone o vuoi cambiarlo, ecco il posto giusto

Magari lo hai lasciato cadere.

Magari la batteria ormai non dura più nemmeno mezza giornata.

O forse stai semplicemente pensando che è ora di cambiare iPhone.

Ma non sai a chi affidarti.



Clinica iPhone – con due sedi a Monte Sacro e Boccea – è molto più di un centro riparazioni: è un posto dove trovi risposte vere, persone competenti, e un servizio pensato davvero per te.

Riparazioni rapide, anche in giornata

Sostituzioni batteria, vetro, speaker, microfono

🩺 Diagnosi gratuita

E per i lettori di LaLazioSiamoNoi, c’è uno sconto del 15% su tutte le riparazioni. Basta dire che l’hai letto qui.

Ma non finisce qui.



Hai bisogno di cambiare iPhone?

Alla Clinica trovi anche la vendita di iPhone nuovi e ricondizionati con:

Dispositivi testati, garantiti, pronti all’uso

Prezzi più bassi rispetto agli Apple Store

Passaggio dati gratuito da vecchio telefono



E in omaggio ricevi:

– Cover protettiva

– Vetro temperato

– Pulizia del vecchio dispositivo



E sì, anche qui lo sconto vale se sei un lettore di LaLazioSiamoNoi.

Ci piace pensare che la cura faccia la differenza.

E che prendersi cura del proprio iPhone sia un po’ come prendersi cura di sé.

Vieni a trovarci in via Martana,27 (Monte Sacro) o via di Boccea 539

Oppure scrivici, anche su WhatsApp, per un consiglio su misura.

Perché un iPhone in forma… serve a tutti. Sempre.