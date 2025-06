Calciomercato Lazio | Inter, Calhanoglu avrebbe chiesto di andare via. E Rovella...

TUTTOmercatoWEB.com

L'addio di Calhanoglu all'Inter pare essere sempre più vicino. In Turchia non si parla d'altro, visto che il Galatasaray sarebbe intenzionato a riportarlo in patria. Nelle ultime ore, infatti, sta girando un discorso che il centrocampista avrebbe fatto alla società nerazzurra, compreso il presidente Marotta: "Sono venuto all'Inter gratuitamente nel 2021 quando ho lasciato il Milan. Ho fatto del mio meglio per quattro anni, ma ora voglio continuare la mia carriera a Galata e vorrei che il club mi mostri la giusta riconoscenza lasciandomi tornare a casa", avrebbe detto.

Per lasciarlo andare, però, l'Inter chiede 35 milioni di euro. Nel caso in cui si concretizzasse l'addio, il primo nome sulla lista per sostituirlo è quello di Nicolò Rovella della Lazio. Per lui Lotito ha già rifiutato un'offerta dei nerazzurri di 35 milioni più Asllani. Il presidente infatti lo lascerà partire solo di fronte al pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

