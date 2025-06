Cucchi si sfoga: "Amo la Lazio. Lotito ci deve raccontare la verità..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Giorni burrascosi in casa Lazio, nonostante il caldo insopportabile che ha invaso la capitale. Il blocco del mercato ha creato malumori pesanti, sia nel tifo laziale che in mister Sarri. Uno di questi tifosi, il noto giornalista Riccardo Cucchi, si è lasciato andare in uno sfogo in merito a tutta questa situazione sui propri profili social. Ecco di seguito le sue parole:

"Post da laziale. Mi prendo la libertà di parlare della mia Lazio. Da appassionato, ancora più che da giornalista. La situazione è confusa e insidiosa. Sarri è tornato scegliendo con il cuore, più che con la ragione. E si è trovato nel mezzo di una tempesta. Mercato bloccato, a quanto pare, per problemi finanziari: un buco di bilancio notevole. Ma a lui non l'ha detto nessuno. Male, molto male. Rimarrà? Mi auguro di sì, da tifoso. Ma il buco come si spiega? Per anni ci siamo sentiti dire che i conti erano in ordine e che la Lazio non faceva debiti. E invece li ha fatti. Qualcuno spero ci spieghi e ci racconti la verità. Ufficialmente. Il Presidente Lotito lo deve ai tifosi. Strano però che altri club, pesantemente indebitati, abbiano potuto fare liberamente mercato in questi anni. Ma non sarà allora, che più debiti fai e con i debiti riesci a vincere perché costruisci squadre forti, e più ti proteggono perché se salti per aria i creditori perdono tutto? Cioè conviene fare debiti? Domanda retorica, lo so. Non so invece che stagione possa uscire quest' anno. Le premesse non sono buone. Ma sono un tifoso "semplice". Amo la Lazio, la tifo da quando ero ragazzino, sono stato in B e sono risalito, ho fatto trasferte impossibili con torpedoni scassati, ho invaso il campo per una promozione in A. Dopo 40 anni passati al microfono, sono tornato in curva da abbonato. Là dove ero da ragazzino. Non me la faccio togliere questa passione. Perché la Lazio viene prima. Prima dei presidenti e dei giocatori. La Lazio è, a prescindere. E per questa ragione mi rifarò l'abbonamento, stesso posto, stessa curva. E vorrei che questo mio amore, l'amore di tanti tifosi come me, fosse rispettato. E fosse condiviso dalla società. Perché è il nostro amore che porta avanti il "business". Senza amore finirebbe anche quello. Forza Lazio!".

