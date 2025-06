Damiani sicuro: "La Lazio è indietro rispetto alle altre". E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

Parla Oscar Damiani. Ai microfoni di Radio Rai, il procuratore sportivo ha commentato la situazione che attualmente sta vivendo la Lazio, bloccata sul mercato in entrata per tutta l'estate. Di seguito le sue parole sul futuro a breve e lungo termine della società biancoceleste con Sarri: “Sono stato di passaggio alla Lazio ed ho sempre un occhio di riguardo per la società biancazzurra. Qualcosa deve essere fatto in chiave di calciomercato e se non si può fare diventa allora complicato. Magari potrebbe essere un’idea quella di puntare su qualche giovane del settore giovanile e comunque la Lazio a oggi è un po’ indietro rispetto alle pretendenti al titolo. Se la Lazio non potrà fare mercato sarà un problema e se non vende qualche giocatore e non vedo calciatori che si possono vendere a grandi cifre, il mercato della Lazio rimarrà bloccato”.

