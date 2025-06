Lazio, ecco quando verrà ceduto Tchaouna: la data e il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Presto si concretizzerà la cessione di Loum Tchaouna al Burnley. La Lazio negli ultimi giorni ha trovato l'accordo con il club inglese sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 14 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il suo addio però verrà confermato solamente dopo il 1 luglio. A spiegarlo è Il Messaggero: la cifra verrà messa al prossimo bilancio e servirà per la trimestrale del 30 settembre, utile in vista del mercato di gennaio prossimo. In estate invece la società biancoceleste resterà bloccata in entrata. L'ex Salernitana, quindi, non potrà essere sostituito.

