Lazio, tra Cataldi e Vecino spunta Dele-Bashiru: sarà la grande scommessa di Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

Centrocampo da ricostruire. Non ci sono margini di manovra in entrata, la Lazio è bloccata sul mercato. Per questo Sarri dovrà lavorare con gli uomini che ha già a disposizione in rosa. Il problema non è in regia, per quello ruolo piacciono tanto Rovella e Belahyane. Qualche ragionamento in più va fatto sulla mezzala: il tecnico conosce bene Cataldi e Vecino, ma secondo quanto riportato da Il Messaggero non vede l’ora di provare Dele-Bashiru in quella posizione.

“Me ne hanno parlato benissimo direttori sportivi di altre società”, aveva detto a Castiglion della Pescaia. Il riferimento è a D’Amico che voleva portarlo all’Atalanta. Sarri insomma è intrigato dalle caratteristiche di Dele-Bashiru. Come scrive il quotidiano, la sua più grande scommessa sarà indottrinarlo nella tattica italiana. Con Baroni, infatti, è apparso troppo ‘anarchico’ e indisciplinato, ma sicuramente con qualità da calcio moderno che possono far comodo alla Lazio.

