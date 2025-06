Lazio, Sarri studia l'attacco. Dubbi su Noslin: l'avrebbe ceduto per...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercato bloccato, in entrata non arriverà nessuno. La Lazio e Sarri hanno le mani legate: si dovrà lavorare solamente con i giocatori già presenti in rosa. In attacco, però, il tecnico dovrà fare a meno di Tchaouna, per cui è stato chiuso l’accordo con il Burnley che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Le valutazioni sul resto del reparto stanno andando avanti. Come scrive Il Messaggero, infatti, Zaccagni e Isaksen saranno i titolari, a cui verrà chiesto di segnare di più. Il Comandante, poi, non vede l’ora di riabbracciare Pedro, considerato in assoluto la prima alternativa sulla fascia visti i tanti dubbi, che si riserva su Noslin.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Sarri non sembra attratto dai movimenti dell’olandese, almeno per quanto ha visto nei video. Lo avrebbe fatto cedere volentieri in prestito solo se la Lazio avesse potuto sostituirlo in questo mercato. Ora è destinato a restare ma non con un ruolo da protagonista. Starà a lui convincere il tecnico prima dell'inizio della stagione.

