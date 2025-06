Immobile al Bologna e i tifosi della Lazio non la prendono bene: il web si divide

TUTTOmercatoWEB.com

Nessun tifoso della Lazio si sarebbe mai aspettato un approdo di Ciro Immobile in una squadra italiana che non fosse la Lazio. Detto fatto, l'ex capitano biancoceleste si prepara a vestire la maglia del Bologna tanto che il club e il Besiktas stanno per trovare un accordo, con gli emiliani che aspettano il via libera definitivo che dovrebbe arrivare nelle prossime.

Insomma, la fumata bianca è vicinissima, ma come l'ha presa la tifoseria biancoceleste? Sui social il web si è diviso in due: "Ho visto Nesta con la maglia del Milan e Signori con quella del Bologna. Se Ciro è contento lo sono io per lui", e ancora "Non avrei mai immaginato di ritrovarmelo contro. Comunque sei sempre uno di noi Ciro in bocca al lupo", "Bah. #Immobile è un professionista. Ha avuto la possibilità di tornare e ha fatto bene a coglierla. Non capisco perché vi incazziate. Il suo, con la Lazio, lo ha fatto. È il passato. Pensiamo a noi che è il 28 giugno e siamo già con la m***a fino al collo".

C'è però chi non si capacita di questa sua scelta, accusandolo persino di aver tradito la sua ex squadra che lo ha reso un vero Re. "I bolognesi che si gasano.. Haah, non è più quello di prima. Non dico che è scarso eh ma non è il bomber che abbiamo avuto noi..", "Gol alla Lazio quotato certissimo", "Doveva finire la carriera alla Lazio a 40 anni". Infine, un utente scrive: "Io trovo abbastanza vergognoso questo ritorno. Un conto è tornare per giocare che ne so ad Empoli, un conto è tornare a giocare nelle prime squadre. Una nostra bandiera che diceva di voler chiudere da noi".

