Lazio, parla Bellinazzo: "Vi spiego perché il mercato è bloccato"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Marco Bellinazzo, de Il Sole 24 Ore, ha fatto chiarezza sugli indici che bloccano il mercato della Lazio: "Si tratta di parametri introdotti qualche anno fa dalla Federazione. Prima servivano per l'iscrizione al campionato, ora servono solo per il mercato. C'è l'indice di liquidità, che fa capire se un club ha in cassa risorse sufficiente per far fronte agli obblighi per i mesi successivi. Se hai debiti per distanze più lunghe di 12 mesi, quel debito non entra a far parte dell'indice di liquidità. Il tema è quello dell'esposizione nei 12 mesi".

"La Lazio? Gli altri parametri se fossero stati dentro le regole, avrebbero ridotto di un terzo l'esposizione, probabilmente sfora anche gli altri due parametri e l'esposizione non può essere diminuita e mette il club nelle condizioni di fare un aumento di capitale o recuperare le risorse con operazioni di mercato in uscita. I parametri cambieranno il prossimo gennaio? Sì, in teoria sposeranno integralmente i parametri adottati dalla UEFA, per renderli omogenei in maniera definitiva".

