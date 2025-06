Lazio, nessun incontro con Sarri: la posizione della società

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sostiene di non dover far chiarezza con Sarri sulla situazione economico-finanziaria della società. Dopo il comunicato pubblicato nelle scorse ore, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza biancoceleste ha chiarito di non avere in programma nessun incontro con il tecnico.

Da Formello, infatti, fanno sapere che le condizioni del club non preoccupano e che la Lazio non sarebbe l'unica squadra in difficoltà e a fare pressione sugli organi competenti per sbloccare una situazione che rischia di farsi intricata ogni giorno che passa. Insomma, in un clima movimentato e agitato, dalla Lazio continuano ad arrivare continue rassicurazioni tanto sul mercato, quanto sul rapporto con il tecnico.

Pubblicato il 27/07 alle 00:30