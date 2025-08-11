Non solo Milan - Como: una partita di Liga si giocherà a Miami

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Un passo storico nel calcio spagnolo è stato compiuto. Infatti nelle ultime ore è stato confermato da parte del Consiglio Direttivo della RFEF (Federcalcio spagnola) che è stato dato il via libera per inoltrare alla UEFA la richiesta di poter disputare la partita Villarreal-Barcellona il 20 dicembre all’Hard Rock Stadium di Miami. La grande maggioranza dei presenti, spiega Mundo Deportivo, ha appoggiato questa decisione. Ora spetta all'organo di Nyon autorizzare l’incontro secondo la stessa normativa: "Deve essere la Confederazione ad autorizzare questa richiesta entro e non oltre 21 giorni dalla data della partita in questione".

Una volta che la UEFA avrà dato il suo consenso, e il termine per farlo è fissato al 30 novembre, sarà allora il momento di inviare la richiesta alla confederazione interessata, che in questo caso sarebbe la CONCACAF. Procedimento che include la piena consapevolezza della FIFA che, tuttavia, non deve dare alcuna autorizzazione. Dopo due tentativi andati a vuoto, il terzo sembra quello decisivo. Tutte le condizioni per far sì che Barcellona e Villarreal giochino oltreoceano sembrano favorevoli e, salvo sorprese, accadrà, secondo il quotidiano spagnolo.

È probabile che, ottenuto il via libera della RFEF, LaLiga avvii tutta la macchina organizzativa per la disputa dell’incontro e per il trasferimento dei tifosi di entrambe le squadre a Miami. Già nel 2018, la Lega aveva annunciato che si sarebbe fatta carico delle spese di viaggio dei tifosi, affittando aerei per coloro che volessero assistere a questo evento. Pratica differente rispetto a quanto si preannuncerebbe invece per Milan-Como, che la Lega Calcio Serie A si sta mobilitando ad organizzare in Australia, a Perth.

