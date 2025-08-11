UFFICIALE | Lazio, un giovane della Primavera giocherà in Egitto: i dettagli
La scorsa stagione alla Lazio, dalla prossima giocherà in Egitto. È questa la scelta fatta da Kylian Karsenty, il quale era andato in scadenza di contratto dopo pochi mesi con l'aquila sul petto. Poco fa è arrivata l'ufficialità sulla sua prossima tappa: è un nuovo giocatore dell'Al-Masry SC, squadra che milita nel campionato egiziano. Di seguito l'annuncio social del suo nuovo club.
