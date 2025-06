Lazio, ritiro a Formello: partitelle, allenamenti e tutte le info per i tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sarri confermato in panchina. La Lazio va avanti senza possibilità di fare mercato, ma con almeno un allenatore al comando. Fino a gennaio non non si potranno fare acquisti, ma solo cessioni. Per questo per il tecnico la cosa migliore è concentrarsi sul campo e lavorare con il materiale che ha a disposizione in rosa. La preparazione scatterà nel centro sportivo di Formello, visto che dopo diciassette anni consecutivi la società ha lasciato Auronzo di Cadore.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, durante il ritiro i tifosi potranno assistere alle partitelle, con i giorni di allenamento che saranno trasmessi in diretta su Lazio Style Channel. La pre-season inizierà il 14 luglio (dal 10 scatteranno le visite mediche) e terminerà il 26, giorno del Terzo Memorial Sandro Criscitiello contro l'Avellino a Frosinone. Poi la Lazio volerà in Turchia per affrontare il Fenerbahce di Mourinho (30 luglio) e il Galatasaray (2 agosto); il 9 agosto invece ci sarà la sfida al Burnley in Inghilterra prima dell'ultima gara contro l'Olympiakos a Rieti il 16 agosto.

