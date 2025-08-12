Calciomercato | Como, Morata fa fuori Cutrone? Ha una richiesta in Liga
Il Como può perdere Patrick Cutrone. L'arrivo di tanti attaccanti, compreso l'ultimo acquisto di Alvaro Morata, potrebbe spingere il centravanti verso l'addio. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, per l'ex Milan ci sarebbe stato un sondaggio del Siviglia in Liga. Non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale, ma potrebbe arrivare una proposta di un prestito con diritto di riscatto. Nelle scorse settimane avevano pensato a Cutrone anche Genoa e Pisa, tra le altre. Alla prima giornata di campionato, tra l'altro, la squadra di Fabregas sfiderà la Lazio di Sarri.
