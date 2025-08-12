Lazio, Provstgaard spiega: "Baroni e Sarri sono diversi, ecco perché"

Lunga intervista ai canali ufficiali della Lazio per Oliver Provstgaard. Il centrale danese, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche delle differenze nel modo di lavorare di Sarri e Baroni, soprattutto sulla linea difensiva. Rispetto al tecnico dello scorso anno, con Mau adesso il reparto ha compiti diversi. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Differenze tra Sarri e Baroni? È un lavoro diverso: l'anno scorso ci concentravamo sull'uomo, quest'anno sulla palla. Sarri vuole solo che guardiamo la palla. È un grande allenatore in Italia e in Europa, mi piace. Ha delle idee molto buone".

