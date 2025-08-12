Giordano sicuro: "Alla Lazio manca un '10'! Zaccagni? Non ce lo vedo..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato di tanti temi legati al mondo Lazio. In particolare si è espresso su diversi singoli, tra cui Provstgaard, Cancellieri, Isaksen e Zaccagni. Di seguito le sue dichiarazioni.

PROVSTGAARD - “Provstgaard? È un giovane di belle speranze, dipende da lui e dalle sue prestazioni se avrà spazio più avanti. Sarri prenderà nota di tutto. Ci auguriamo che possa fare due grandi partite, vediamo settimana per settimana. Per lui la squalifica di Romagnoli è una bella possibilità. Per i primi sei mesi non è stato pronto, ma lì ha conosciuto il mondo Lazio e tutte le dinamiche. Poi è sempre il campo che parla: è un giovane e va aspettato, anche se dovesse fare male non è da buttare, anzi. A volte abbiamo la presunzione e la fretta di giocare tutto e tutti, non è così. Bisogna dare del tempo".

COMO - "Como? Non è superiore alla Lazio in questo momento, tra due anni magari sì. Mi sembra gli manchi ancora l’esperienza della Serie A, hanno tanti prospetti importanti. Vedremo in futuro. Loro partono con grande entusiasmo, con la voglia di stupire tutti”.

CANCELLIERI E ISAKSEN - “Cancellieri? Se fa una stagione fatta bene può anche attirare l’interesse di altre squadre. Non diamogli troppe responsabilità, ha fatto bene solo durante la preparazione estiva. Il calcio vero è tutta un’altra cosa. Speriamo che possa far bene, dipende tutto da lui. “Isaksen? È un livello diverso, ha fatto capire che ci può stare nelle prime squadre facendo il titolare con la Lazio. Lui può spiccare il volo a livelli altissimi, anche in ambito più europeo”.

ZACCAGNI - “Zaccagni ha dei periodi in cui è inarrestabile e in altre in cui va in letargo. Per essere un campione devi stare ad alti livelli per più tempo. Mi sembra che quando non è in giornata è al pari degli altri, per la Lazio è molto importante. Non lo vedo da trequartista, ma solo da esterno. Centralmente non ha i tempi di giocata, lì gli spazi si restringono. Sulla fascia invece fa vedere la sua qualità nell’uno contro uno. Purtroppo alla Lazio manca un ’10’ che sa giocare di spalle e dialogare con la squadra”.

