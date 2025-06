Lazio | Il silenzio dell'innocente: Sarri e le ombre sul futuro

TUTTOmercatoWEB.com

C'è silenzio attorno a Maurizio Sarri. Un silenzio carico di pensieri, di riflessioni, di un’amarezza che si fa fatica a nascondere. Il tecnico della Lazio ha scelto di prendersi qualche giorno per sé, per riflettere sul futuro. Sarri è deluso, in parte ferito. Non tanto per motivi tecnici, quanto per una questione di mancata chiarezza. La vicenda degli indici (liquidità, indebitamento, costo del lavoro allargato) era stata spiegata in modo parziale, l'allenatore sapeva solo dell'indice di liquidità da sbloccare, preparava le strategie su questo. Lo scenario attuale l'ha spiazzato, non gli era stato chiarito in tutte le sue sfaccettature. Il mercato bloccato è un problema, ma lo è ancor di più un altro aspetto. Sarri si è sentito tradito, usato, nel momento più delicato, quello della definizione dei contratti e delle firme. Il tecnico avrebbe voluto maggiore trasparenza, un confronto più diretto e aperto con la dirigenza. E invece si è ritrovato a fare i conti con una situazione opaca, che ha lasciato strascichi.

A oggi non c’è rottura con la società, ma una distanza emotiva sì. Un senso di solitudine progettuale che oggi lo porta a interrogarsi su tutto: sul presente, sul futuro, su cosa sia giusto fare. Il legame con la Lazio, con l’ambiente, con i tifosi, è forte. L’amore per il campo è intatto. Ma c’è anche un tecnico che si aspettava, rispetto al passato, un passo in avanti, magari anche solo sul piano della condivisione e della chiarezza. Sarri si è preso qualche giorno di riflessione. Il weekend sarà decisivo per mettere in ordine le sensazioni e capire cosa sia giusto fare. Chi conosce Sarri sa quanto sia legato al lavoro quotidiano, alla costruzione, alla preparazione dei dettagli. Ma proprio per questo oggi si sente spiazzato: difficile allenare nel dubbio, programmare senza basi solide. Non è escluso un passo indietro, non è un'ipotesi da scartare del tutto. Rimanere o dire stop: è una decisione che Sarri prenderà in questi giorni, senza ascoltare nessuno, se non se stesso. Lotito ha provato a rassicurarlo, ma a oggi le parole contano poco…

