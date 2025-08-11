Ex Lazio | Tuffo nel passato per Albertini: "Una bella storia" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nostalgia, nostalgia canaglia. Demetrio Albertini, ex calciatore di Lazio, Milan, Barcellona e non solo, ha fatto un tuffo nel passato e lo ha fatto fare anche ai suoi followers. L'ex centrocampista ha pubblicato una foto sui propri profili social che ritraeva le maglie da lui indossate quando era ancora in attività. Tra queste ovviamente c'era anche quella della Lazio, la quale ha ricondiviso la storia con il sottofondo di "Une Belle Histoire".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.