Lazio, è iniziata la campagna abbonamenti: il primo dato aggiornato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oggi è partita ufficialmente la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2025/2026. In particolare, è iniziata la Fase 1, ovvero quella relativa al rinnovo per i vecchi abbonati. La seconda invece scatterà dal 14 luglio (qui per tutte le informazioni) . Nonostante i malumori legati al mercato bloccato a seguito dei tre parametri finanziari superati,la gente della Lazio sta comunque rispondendo presente.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, per ora, si contano quasi 800 abbonamenti. Il dato è destinato a salire, in serata la proiezione si attesta sulle 1.000 tessere, ma non solo. Ricordiamo infatti che è ancora atteso il via per la seconda fase relativa alla vendita.

Pubblicato il 26/06