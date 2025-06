Lazio, Cataldi torna a casa: la lettera d'addio alla Fiorentina - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Danilo Cataldi dice addio alla Fiorentina, ufficializzando il suo ritorno alla Lazio dopo il prestito in Toscana. Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui ripercorre i momenti migliori dell'ultima stagione, e con una lunga lettera il centrocampista ha salutato i tifosi della Viola ringraziandoli per i momenti vissuti insieme.

"Mentre nella testa scorrono veloci le istantanee di questa stagione, cresce forte in me il senso di gratitudine per la Città di Firenze. Non dimenticherò l’accoglienza, la fiducia, l’affetto e la vicinanza della gente nei miei confronti e della mia famiglia. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo fantastico,con cui ho condiviso momenti importanti. Non dimenticherò la professionalità e la serietà della Società, dai vertici a tutti coloro che lavorano al Viola Park, passando per mister Palladino,un Uomo,oltre che un grande allenatore,capace di affrontare ogni tipo di situazione dentro e fuori dal campo! Non dimenticherò mai quei momenti che abbiamo condiviso, che ci hanno fatto spaventare ma poi unire e stringere in un abbraccio ancora più forte. Spero di aver ripagato sul terreno di gioco la vostra fiducia, dando tutto quello che avevo senza mai risparmiarmi".

