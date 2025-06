Lazio, contatto Lotito - Sarri: mercato e non solo, ecco cosa si sono detti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una notizia inaspettata. Il blocco del mercato estivo ha colto di sorpresa la Lazio, in particolare il presidente Lotito. "Per la prima volta ha illustrato a Sarri in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni", si legge nell’ultimo comunicato. Da Formello arriva la versione della società: per evitare di sforare tutti e tre i parametri economici (indicatore di liquidità, di indebitamento e del costo del lavoro allargato), alcune operazioni dovevano essere registrate direttamente a settembre. A peggiorare il tutto è stata la mancata qualificazione alle coppe e l’assenza di introiti dall’Europa.

Sarri è venuto a conoscenza della situazione solo in questi giorni, al momento della firma non gli era stato riferito nulla. La società giura che anche Lotito pare non ne sapesse niente ed è rimasto spiazzato. Il tecnico ha comunque accettato di andare avanti e rispettare l’impegno: “Preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l’impegno preso verso il Club e la tifoseria”, viene scritto nella nota. In sostanza, la Lazio avrà il mercato bloccato quest'estate e non farà acquisti. Si andrà avanti così fino a gennaio quando ci sarà più margine di manovra: in quel momento se ce ne sarà bisogno si lavorerà su nuovi innesti.

