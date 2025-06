Dal mercato di gennaio al blocco: il piano fallito della Lazio e la frattura con Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è bloccata sul mercato a causa di tre parametri fuori norma e l’attuale blocco si basa sui conti al 31 marzo, con la prossima verifica sarà al 30 settembre. Ciò significa che la la Lazio non potrà operare in entrata per tutta l'estate e, fatto curioso, le norme sono state approvate all’unanimità nel Consiglio Federale del 20 dicembre 2023, con voto favorevole sia di Casini (allora presidente della Lega) sia dello stesso Lotito.

La Lazio, dunque, come spiega il Corriere dello Sport, era perfettamente consapevole della situazione, ma a differenza di altri club non si è mossa in tempo. Anzi, ha anche peggiorato la situazione. Volendo puntare all'Europa, in inverno ha acquistato Belahyane, Provstgaard e preso in prestito Ibrahimovic con la formula del "pagherò", andando a peggiorare ulteriormente il bilancio. La separazione da Baroni si annida qui: nonostante tutto, il tecnico non li ha praticamente mai mandati in campo.

