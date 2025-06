Lazio, un ricorso come ultima carta per il blocco di mercato: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lotito cerca una soluzione per uscire dall'impasse di mercato. Vendere ora per sistemare i conti sarebbe inutile, perché ciò che conta non è il valore complessivo delle cessioni, ma la liquidità incassata subito. Nessuno però paga in contanti e quindi sacrificare Rovella e Castellanos non basterebbe. Per questo motivo l'idea di Lotito è quella di non toccare i big e a rinviare ogni mossa in entrata a gennaio.

L’ultima carta potrebbe essere un ricorso, prima alla FIGC e poi eventualmente al Tar, basandosi su precedenti giuridici legati all’indice di liquidità. Ma per ora la FIGC ha chiuso ogni porta, niente accordi in stile Uefa. Neppure il patrimonio immobiliare del club – stimato in circa 300 milioni – può essere preso in considerazione tra i parametri di valutazione. Resta da vedere se, in mancanza di alternative, questa sarà la via per uscire dal blocco.

