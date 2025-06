Ex Lazio| Luis Alberto e Reina come Holly e Benji, lo scatto che scatena il web - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Luis Alberto è solito incontrare il suo ex compagno di squadra quando era ancora un giocatore della Lazio. Sono molteplici le volte infatti, in cui il numero 10 ha incontrato Pepe Reina, ex portiere che da poco ha lasciato il calcio giocato. In questi minuti infatti la mezzala ha condiviso via Instagram alcuni scatti con amici e lo stesso Reina a Tarifa, comune spagnolo.

Ciò che ha attirato i tifosi è che nella seconda foto che riportiamo qui sotto, il Mago e tutti quanti si sono seduti a tavola con l'iconica maglia e cappello della New Team, club in cui giocavano Holly e Benji. L'accostamento con l'ex giocatore della Lazio potrebbe derivare dalla somiglianza nel ruolo in campo o da caratteristiche di gioco che ricordano il personaggio Holly. Non solo, entrambe le figure sono associate al numero 10 posto dietro, sulle loro maglie. E Reina in questo senso veste i panni di Benji, portiere della New Team. A seguire, le foto: