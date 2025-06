Prandi affranto: "Le notizie sulla Lazio non sono piacevoli, fanno male al cuore"

Non è per nulla contento della situazione attuale della Lazio, Andrea Prandi. Il giornalista di fede biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Radiosei parlando del momento che sta vivendo la società, con il mercato in entrata bloccato per l'indice di liquidità. Di seguito le sue parole.

“Le notizie che riguardano la Lazio non sono piacevoli per chi ama questa società. Fanno male al cuore, ci auguriamo in un miglioramento. Dopo un anno ci ritroviamo a fare gli stessi discorsi. L’anno scorso era l’anno zero con la partenza di giocatori importanti, adesso ci dicono che la Lazio non ha bisogno di comprare, che la rosa è competitiva ed il settimo posto è stato solo un inciampo di percorso dettato da ipotetici errori di Baroni. Alla fine la colpa è stata soltanto sua, ma evidentemente non è così, si dovrebbe parlare anche del rendimento e la qualità dei giocatori. Oggi noi abbiamo una proprietà non più competitiva, questa è la realtà”.

