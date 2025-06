Calciomercato | Fenerbahce, Mourinho chiama Milinkovic: la risposta dell’ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

José Mourinho non molla la presa, vuole portare Milinkovic al Fenerbahce e sta facendo l’impossibile per riuscirsi. Il portoghese ritiene che l’ex centrocampista della Lazio, ora in forza all’Al-Hilal, sia il profilo perfetto per rinforzare il reparto e per cercare di convincerlo, si legge su Milliyet, lo ha contattato personalmente.

L’incontro, riferisce la testata, sarebbe avvenuto via Zoom dal momento che il serbo è negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club e che l’esito è stato positivo. Il trentenne avrebbe aperto alla possibilità di lavorare con l’ex tecnico di Roma e Inter.

