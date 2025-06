Lazio, De Grandis (Sky): "Lotito, ogni tanto uno sforzo servirebbe..."

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di SkySport Stefano De Grandis ha parlato di alcuni temi legati alla Lazio, partendo dalle parole di Lotito a Il Messaggero e arrivando fino al mercato estivo. Di seguito le sue parole.

“Le parole di Lotito? Il mio primo pensiero è che c’è un’ingenerosa bocciatura per Baroni. La Lazio l’anno scorso è arrivata settima, quindi Lotito è sicuro che con Sarri arriverà più in alto. Questo mi sembra ingiusto nei confronti di Baroni. L’altro pensiero che ho è che siamo alle solite: si può anche fare cassa sfoltendo la rosa, ma una ricapitalizzazione ogni tanto servirebbe. In passato ci sono state anche delle buone idee, come Cherki che ora vale un patrimonio e Fazzini e Fabbian, che però prende la Fiorentina. Ora dare tutta la colpa a Baroni, dire che questa è una squadra forte e che Sarri vale Conte, non è giusto. E soprattutto non è così semplice".

"La Lazio ha bisogno di alcuni innesti, l’ha detto anche Sarri. Non mi sembra che la società possa sempre aspettare, stare alla finestra e muoversi a gennaio. Il laziale si è abituato ad avere pazienza, a non guardare il mercato, a non avere un nome di grido. La gestione Lotito certamente permette di avere sempre una squadra con i conti apposto, ma toglie la possibilità al tifoso di sognare. Ogni tanto uno sforzo andrebbe fatto”.

“Frattesi? Con Sarri sarebbe fortissimo, è quello che sta cercando la Lazio. Immobile al Bologna? Non è lo stesso giocatore di prima, non mi pare che l'anno scorso abbia fatto scintille. E non era adatto per Sarri. Non è un'operazione che mi fa impazzire, come quella di Dzeko alla Fiorentina. Per Ciro sono contento, ma non sono tanto ottimista per un suo ritorno in Italia. Cataldi? Sono convinto che rimanga se parte Rovella, ma se l'idea di Lotito è quella di sfoltire la rosa verrà messo sul mercato. Io in rosa lo terrei, l'avrei fatto anche l'anno scorso. Dubito che resti alla Lazio se non si piazza prima Rovella".

