Calciomercato Lazio | Tavares verso l'Al-Hilal? Inzaghi: "Stiamo guardando..."

Dopo l'addio all'Inter e la firma sul contratto con l'Al-Hilal, Simone Inzaghi ha iniziato il Mondiale per Club e a studiare il mercato per la prossima stagione. Il club arabo nelle ultime settimane ha già sondato diversi nomi, in particolare in Italia. Oltre a Theo Hernandez e Angeliño, c'è stato un contatto anche per Nuno Tavares della Lazio. Nessuno dei tre affari è andato in porto, ma non è escluso che la società saudita possa tornare all'assalto in futuro.

Proprio di questo ha parlato il tecnico italiano in conferenza stampa prima della sfida contro il Salisburgo. Ecco le sue parole: "La società sta lavorando tantissimo per migliorare la squadra. Voleva già farlo prima del Mondiale per Club, il presidente ed il direttore non ci sono riusciti perché i tempi erano molto ristretti. Ora il mercato è da parte, lavoriamo su quello che abbiamo, che è molto interessante. La società però si sta sicuramente guardando intorno, sia in Italia che in altri Paesi".

