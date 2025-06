Calciomercato Lazio | Occhi sul Parma per il centrocampo: il nuovo nome è Sohm

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Priorità alla mezzala. È in assoluto il ruolo numero uno in cui fare acquisti per la nuova Lazio di Sarri. Nonostante le difficoltà nel fare mercato in entrata, sono già stati accostati diversi nomi alla società biancoceleste. Come riportato su X da Guglielmo Trupo di ParmaToday.it, tra questi ci sarebbe anche Simon Sohm del Parma. Lo svizzero classe 2001, che quest'anno ha messo a referto 4 gol in Serie A, può lasciare i ducali quest'estate. La Lazio, però, ha problemi a fare acquisti a causa dell'indice di liquidità, per questo prima deve cedere.

