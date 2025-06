Lazio | Mancano i gol del centrocampo: il dato e il confronto (impietoso) col 2022/23

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ha fatto sei il centrocampo della Lazio. Non è un numero da jackpot, anzi preoccupa Sarri in vista della prossima stagione. Servono più gol dalla mediana, a maggior ragione ora che si tornerà al 4-3-3 come modulo di riferimento, togliendo una delle quattro maglie offensive. Score insufficiente quello dell'ultimo campionato: tre reti Dele-Bashiru, 2 Vecino, uno solamente Guendouzi. Sono rimasti a secco Rovella e Belahyane. Il totale migliora, ma di poco, contando anche le partite di Europa League, merito dei due timbri di Dele-Bashiru realizzati contro Dinamo Kiev e Ajax. Dal mercato arriverà magari un centrocampista offensivo, riporta Corriere dello Sport, ma l'apporto realizzativo di chi è già nella rosa deve crescere.

Impietoso il paragone con la Lazio del 2022/23, arrivata seconda in A alle spalle del Napoli. Luis Alberto, da solo, ne aveva segnati sei come tutti i centrocampisti lo scorso anno. E al contro vanno aggiunte le reti di Milinkovic: nove in campionato per il Sergente, sempre abituato a cifre del genere. In più due per Vecino, uno per Basic e uno per Marcos Antonio. La somma fa 19, oltre il triplo rispetto all'ultima stagione. Ecco perché diventerà una necessità ricercare in estate un profilo in grado di far aumentare la quota del centrocampo, finora troppo poco incisivo nell'area di rigore avversaria.

Non solamente una mano dal mercato: Sarri proverà a migliorare i numeri di chi fa parte del gruppo. Le caratteristiche, però, difficilmente consentiranno un'impennata. Anche solamente osservando i dati del curriculum dei calciatori biancocelesti. Rovella diventerà vertice basso - si giocherà il posto con Belahyane ed eventualmente con Cataldi, Guendouzi comincerà mezz'ala come nei primi 12 mesi in Italia. In quel caso aveva siglato due gol. Il suo record è quattro ai tempi del Marsiglia. Per gli altri dipenderà dallo spazio che troveranno nel corso della stagione. Ma in casa Lazio, più che altro, va trovata la porta.

