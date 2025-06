Lazio | "Sette cessioni per sbloccare l'indice": la spiegazione arriva da Formello

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A meno di dieci giorni dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, arrivano delle informazioni in più relative agli esuberi o comunque ai giocatori la cui centralità nel progetto biancoceleste è perlomeno in dubbio. In particolare su Noslin e Tchaouna. Come riferisce Il Messaggero, Sarri avrebbe dato l'ok a Fabiani a visionare il francese - più convinto dal PSV che dal Burnley - e l'olandese ex Verona dal vivo prima di rimetterli al passo d'addio. C'è un motivo: "Non basta un'uscita, considerando gli ingaggi servono sette cessioni per sbloccare l'indice di liquidità e far entrare un nuovo acquisto", fanno trapelare da Formello.

