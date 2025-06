Calciomercato Lazio | Castellanos, dal Cile tifano per la sua cessione: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

CALCIOMERCATO LAZIO - Sette cessioni per poter sbloccare l'Indice di Liquidità e fare un acquisto in entrata. Una situazione abbastanza drammatica quella che viene vissuta in casa Lazio in vista del calciomercato estivo, una situazione che da Formello dovranno affrontare in qualche modo e che potrebbe spingere la dirigenza a rimuovere il veto di incedibilità su alcuni calciatori. Tra questi potrebbe rientrare anche Valentìn Castellanos. Il Taty, finito nel mirino anche del Burnely - la stessa squadra che si è fatta avanti per Tchaouna -, viene valutato da Formello intorno ai 40 milioni di euro, una cifra alta, ma non irraggiungibile e che garantirebbe alla Lazio un introito importante per rivolvere i propri problemi economici.

DAL CILE GUARDANO CON INTERESSE - Ma non solo. Un guadagno del genere, infatti, farebbe comodo anche all'Universidad de Chile che, di quella cifra, avrebbe diritto a circa 1 milione di euro per averlo formato e lanciato nel mondo del calcio. Per questa ragione dal Sudamerica si fa il tifo affinché Castellanos venga venduto, così che il club residente Santiago del Chile possa assicurarsi un guadagno non indifferente.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.