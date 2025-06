Lazio, quasi tutto pronto per la campagna abbonamenti: ecco quando partirà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La campagna abbonamenti della Lazio sta per partire: come spiega il Corriere dello Sport, manca meno di una settimana al lancio ufficiale, con l'ok definitivo che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì. L’obiettivo è ambizioso: riconquistare il pubblico biancoceleste, facendo leva sul ritorno di Maurizio Sarri, in un contesto reso complesso dalla contestazione già annunciata da parte della tifoseria organizzata.

Il responsabile marketing Marco Canigiani ha confermato che i prezzi dovrebbero restare in linea con quelli della scorsa stagione, senza - ovviamente - la formula estesa per le coppe europee, e che verranno riproposte iniziative già sperimentate nello scorso anno, come i “Pack 4 Insieme”. Tuttavia, restano molte incognite sull’andamento delle adesioni. Prima di lanciare ulteriori promozioni o pacchetti, la società valuterà con attenzione la risposta iniziale dei tifosi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.