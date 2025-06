Lazio - Cosmopolitano, Grassadonia è con Amarildo in Brasile: caccia ai talenti - FOTO

Gianluca Grassadonia è arrivato in Brasile. L'allenatore della Lazio Women ha iniziato il suo lavoro da scout portando avanti la sinergia con il club brasiliano Cosmopolitano, resa ufficiale qualche mese fa. “L'iniziativa di questo progetto è nata dalla Lazio, che cercava una società con delle buone strutture. Ci hanno conosciuto e, dopo un anno, abbiamo chiuso questo accordo di collaborazione qui in Brasile”, ha detto il responsabile ed ex calciatore Amarildo, come riportato da portalon.com.br.

Ha parlato poi proprio Grassadonia, che seguirà principalmente la squadra Under 20 del Cosmopolitano: "Le strutture del Cosmopolitano sono ottime, soprattutto per il lavoro dello staff. Che tipo di giocatori stiamo cercando? Noi italiani siamo famosi per la fase difensiva, ma vogliamo andare oltre. Con l'aiuto di Amarildo ne ho già visionato qualcuno. Qualsiasi calciatore, se ci interessa, può essere inserito in rosa".

Infine André, responsabile del Cosmopolitano, si è espresso sulla sinergia con la Lazio: "Per noi è un privilegio. Collaboriamo con una squadra di fama mondiale. Crediamo che con l'organizzazione che abbiamo, lavorando in Brasile, possiamo fare molto bene".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 20/06 alle 22.00