Lazio | 'La Gazzetta dello Sport' e i primi bilanci: chi è in forma e chi in ritardo?

Quinto e penultimo test amichevole per la 'nuova' Lazio di Maurizio Sarri, che è riuscita a vincere di misura contro il Burnley grazie al gol di Cancellieri nella ripresa. A circa due settimane dall'inizio del campionato, è tempo di primi bilanci. Ci ha provato La Gazzetta dello Sport, che ha fatto due nomi per i giocatori più in forma di casa Lazio, e altrettanti per quelli che appaiono, almeno ad oggi, in ritardo. Non sorprende vedere tra i "Top" Matteo Cancellieri, un vero nuovo acquisto biancoceleste. Si è presentato benissimo e anche in Inghilterra, con un gol d'autore e una traversa colpita, ha dimostrato di avere sempre tanta voglia di essere in gara. Tra le note positive anche Dele-Bashiru in quella che viene considerata "una prova di polmoni e tenacia".

Passando a chi, invece, ancora deve mostrare la propria forma migliore, La Gazzetta fa il nome di Zaccagni, soprattutto per la presunta superficialità mostrata nel calciare il rigore che avrebbe portato in vantaggio la Lazio. È entrato a gara in corso ma non ha soddisfatto neanche la prova di Hysaj. "Quel retropassaggio che ha rischiare l'autogol segnala un vuoto di concentrazione", si legge nel quotidiano.

