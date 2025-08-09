Serie A, i peggiori bilanci di mercato degli ultimi cinque anni: la Lazio è in top 10
Il noto sito di statistiche Transfermarkt ha stilato la classifica dei peggiori saldi di mercato tra entrate e uscite degli ultimi cinque anni. Nella top 10, sono presenti tutte quelle squadre che non sono riuscite a bilanciare i costi di acquisto con le entrate derivante dalla cessioni, finendo con l'avere i conti in rosso.
A guidare l'elenco c'è la Juventus, con un saldo in negativo di ben 262,9 milioni di euro, seguita dal Milan con 241.4 milioni e dal Como con 196.7 milioni. All'ottavo posto di questa speciale classifica figura la Lazio, che tra acquisti e cessioni è andata sotto di 31.9 milioni di euro. La situazione dei biancocelesti, tuttavia, è destinata a migliorare, visto il blocco del mercato in entrata che permetterà al club di fare solamente operazioni in uscita.
