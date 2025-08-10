Lazio | Il Corriere della Sera titola: "Sarri scopre la vittoria cinica"
RASSEGNA STAMPA - Dopo una sconfitta e un pareggio rimediati nella tournée turca contro Fenerbahce e Galatasaray, la Lazio è tornata al successo nel test in terra inglese contro il Burnley. A decidere la sfida è stato Matteo Cancellieri, glaciale nel concludere a rete al termine di un contropiede iniziato da Dele-Bashiru e proseguito con un meraviglioso filtrante di Pedro.
Ancora una volta i biancocelesti hanno dimostrato grande tenuta difensiva, la vera forza di una squadra con qualche difficoltà in fase di costruzione, dovuta principalmente alla carenza di qualità in mezzo al campo. "La Lazio continua la sua crescita e Sarri scopre che sa essere cinica", titola così l'edizione romana del Corriere della Sera, a sottolineare l'ennesima prova solida degli uomini di Sarri, ai quali, con una retroguardia sugli scudi e un centrocampo roccioso, è bastato fare il minimo indispensabile davanti per portarsi a casa la vittoria.
