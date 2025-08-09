Pruzzo: “La Lazio può essere la sorpresa del campionato. E Sarri ha un vantaggio…”

La nuova stagione è alle porte. Manca sempre meno all’inizio della Serie A 2025/26: la Lazio ripartirà da Como, in un’annata che per la prima volta dopo otto anni sarà senza coppe europee. Ai microfoni di Radio Radio, l’ex attaccante Roberto Pruzzo si è espresso proprio sulla squadra di Sarri e sul campionato che sarà chiamata ad affrontare. Queste le sue parole: “La Lazio può essere la sorpresa del campionato, ma Sarri deve cambiare marcia in avanti, perché in difesa sono a posto. Il vantaggio è che lui ha questi giocatori e su questi deve lavorare”.

