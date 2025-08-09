Burnley - Lazio, Guendouzi instancabile: anche in amichevole non esce mai

Moto perpetuo. Ancora Matteo Guendouzi, ormai non fa più notizia. Le vuole giocare tutte e sempre, senza uscire mai dal campo. E vale anche per le amichevoli, ovviamente. Contro il Burnley è stato l'unico giocatore della Lazio a essere rimasto sul prato del Turf Moor per tutta la partita. Complici anche le assenze a centrocampo di Vecino e Belahyane, Sarri l'ha tenuto fino alla fine. Diverso, invece, il discorso per Rovella e Dele-Bashiru, che hanno lasciato il posto rispettivamente a Cataldi e a Basic nel secondo tempo. Il francese è senza dubbio uno degli imprescindibili del tecnico biancoceleste, che l'ha convinto a rimanere nella Capitale dopo la grande esclusione dalle coppe europee. Anche in gare non ufficiali, il Comandante non può fare a meno di lui.

