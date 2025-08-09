Lazio, Pedro idolo anche in Inghilterra: autografi e sorrisi con i fan - FOTO

Pedro Rodriguez è un giocatore di caratura mondiale che ha vinto tutto, sia con la maglia della Spagna sia con le squadre di club. Non è strano vederlo acclamato da folle di fan che gli chiedono un autografo, anche se non sono tifosi biancocelesti. Sui social della Lazio, l'ex Blaugrana viene immortalato mentre sorride e firma gli autografi ai tifosi inglesi. La descrizione del video recita: "Potete vedere questa scena in ogni nazione". Oggi il campione classe '87 è nel Lancashire, si gioca Burnley - Lazio e i supporters avversari sono i fortunati di questa occasione.

