FORMELLO - Lazio, rientro a Roma e poi l'ultima amichevole: il programma

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Siamo agli sgoccioli della preparazione estiva. La Lazio sta concludendo il suo giro di amichevoli dopo la vittoria contro il Burnley in Inghilterra arrivata grazie al gol di Cancellieri. Ora i biancocelesti faranno rientro a Roma in serata per svolgere una seduta di scarico domani mattina (domenica) sul campo di Formello. Dopo il lunedì di riposo, poi, la squadra tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio.

Nel mirino c'è l'ultimo test dell'estate contro l'Atromitos, a Rieti, fissato per sabato 16 agosto. Sicuramente non ci saranno Patric, fuori per almeno un mese per un infortunio alla coscia, e Isaksen, in fase di recupero dalla mononucleosi. Da chiarire, invece, le condizioni di Gigot, alle prese con la lombosciatalgia, Belahyane, out al Turf Moor per una distorsione alla caviglia e ancora in dubbio, e Vecino, che prima della partenza per l'Inghilterra si è fermato per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Nei prossimi giorni l'uruguaiano sarà tenuto a riposo e monitorato: la speranza è che si sia fermato in tempo e che abbia evitato la lesione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.