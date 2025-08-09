Lazio, Provstgaard suona la carica: il messaggio via social - FOTO
La Lazio ritorna dall'Inghilterra con una vittoria conquistata in amichevole contro il Burnley, grazie a un gol di Cancellieri, e tante sensazioni positive in vista dell'inizio della stagione. "Continuiamo" è il messaggio scritto via social da Provstgaard a corredo di alcuni scatti dell'incontro. Il difensore è in fiducia e ha suonato la carica per l'inizio del campionato che vedrà i biancocelesti esordire contro il Como il 24 agosto alle 18:30.
