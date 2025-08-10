Roma, Gasperini insoddisfatto: "Serve altro dal mercato. Manca poco, e poi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'Hill Dickinson Stadium di Liverpool è andata in scena l'amichevole tra Everton e Roma e si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore dei giallorossi grazie al gol di Matias Soulé. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore:

"Se mi aspetto altro dal mercato? Assolutamente sì. Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà che era qua ed è stata molto positiva. Ci sono ancora delle settimane di mercato e sono veramente poche. Loro mi hanno detto delle cose molte importanti e spero che verranno realizzate. Massara è impegnato per realizzare ciò che vuole la società in accordo con l'allenatore".

