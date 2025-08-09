Burnley, Parker dopo la Lazio: “Sconfitta deludente, meritavamo il vantaggio”

La Lazio ha battuto il Burnley. A decidere l'amichevole è stato il gol di Cancellieri nel secondo tempo, imbeccato da Pedro in ripartenza. “Penso che siamo stati molto bravi nel primo tempo”, ha detto il tecnico Scott Parker ai microfoni ufficiali del club inglese. "Abbiamo avuto tanta pazienza, sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Con i nostri tempi, abbiamo giocato a un ritmo elevato e siamo stati pericolosi creando molte occasioni. Li abbiamo limitati tantissimo. Saremmo dovuti andare in vantaggio all'intervallo, stavamo giocando meglio sotto tutti gli aspetti. Poi nella ripresa il gioco è calato e abbiamo subito un gol che ci ha abbattuto, ma non posso essere troppo deluso nel complesso perché ci sono stati molti segnali positivi", ha poi concluso.

