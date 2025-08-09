Ex Lazio | Milinkovic e Lulic di nuovo insieme: l'incontro in Arabia - FOTO
Un pezzo di storia della Lazio è tutta in Arabia. Senad Lulic insieme a Sergej Milinkovic-Savic: lo scatto pubblicato dal serbo nelle sue storie Instagram rievoca dolcissimi ricordi a tutto il popolo biancoceleste. Ad accompagnare la foto anche un'aquila e un cuore celeste. I due sono stati compagni nella Capitale dal 2015 al 2021, oggi si sono incontrati nel centro sportivo dell'Al-Hilal, dove gioca attualmente il centrocampista. Di seguito l'immagine.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.