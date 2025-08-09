Burnley - Lazio | Tchaouna riabbraccia Fabiani e i suoi ex compagni - VIDEO

09.08.2025 15:50 di  Simone Locusta   vedi letture
Burnley - Lazio | Tchaouna riabbraccia Fabiani e i suoi ex compagni - VIDEO

Burnley - Lazio è una sfida importante per Loum Tchaouna, uno scontro con il suo passato e una delle tappe iniziali del suo futuro. È normale che il cuore sia coinvolto, soprattutto per tutti gli ex compagni che ha rincontrato. Il momento del saluto con i calciatori biancocelesti e il ds Fabiani è stato ripreso dai profili social del Burnley.