Burnley - Lazio | Tchaouna riabbraccia Fabiani e i suoi ex compagni - VIDEO
09.08.2025 15:50 di Simone Locusta
Burnley - Lazio è una sfida importante per Loum Tchaouna, uno scontro con il suo passato e una delle tappe iniziali del suo futuro. È normale che il cuore sia coinvolto, soprattutto per tutti gli ex compagni che ha rincontrato. Il momento del saluto con i calciatori biancocelesti e il ds Fabiani è stato ripreso dai profili social del Burnley.
Loum reunites with his former Lazio teammates pic.twitter.com/wQ3lVucPXC— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 9, 2025