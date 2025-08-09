Lazio, il dato degli abbonamenti aumenta: ecco l'ultimo parziale
Continua a salire il numero degli abbonamenti dei tifosi della Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ultimo dato riporta più di 27.500 tessere vendute in vista della prossima stagione, che prevederà solamente il campionato e la Coppa Italia. Si tratta di una cifra quasi da record per il popolo biancoceleste. Il termine ultimo per acquistrare il proprio posto allo Stadio Olimpico è fissato per il prossimo 20 agosto alle ore 23:59, salvo poi possibili future riaperture della campagna da parte della società.
Pubblicato l'08/08