Ex Lazio | Avellino, Crespi: "Consacrazione? È l'anno giusto, darò tutto"

Valerio Crespi, attaccante classe 2004 trasferitosi dalla Lazio all'Avellino ad inizio luglio, ha parlato ai microfoni di Sportchannel 214 a margine di un evento tenutosi a San Martino Valle Caudina. Queste le sue parole sulle prime settimane vissute nel club biancoverde: "Ad Avellino sto trovando un entusiasmo incredibile, c'è un'aria bellissima, davvero mi fa molto piacere. Non solo in città, ma anche in Provincia, mi hanno spiegato cosa vuol dire questo club per un intero popolo, in particolare Panico mi ha spiegato tante cose".

"Calori ha parlato di consacrazione? Penso che abbia ragione, che sia il giusto anno. È una grande persona, lo saluto e mi fa piacere che abbia parlato bene di me".

