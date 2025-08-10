Amichevoli estive, gli altri risultati: vincono Roma e Napoli, cadono Atalanta e Torino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un sabato ricco di amichevoli quello che ha visto scendere in campo ben 16 squadre di Serie A. Oltre alla Lazio, infatti, uscita vincitrice dal proprio test contro il Burnley, sono state altre tre le amichevoli disputate da squadre italiane contro club inglesi. La Fiorentina ha pareggiato 1-1 a Old Trafford contro il Manchester United, così come il Milan contro il Leeds, mentre la Roma si è imposta per 1-0 in casa dell'Everton. Il Napoli ha ottenuto un successo per 3-2 sul Girona, grazie alla doppietta e un assist di un Kevin De Bruyne già decisivo.

In Germania, l'Atalanta ha incassato un pesante 4-0 dal Colonia e il Parma ha perso 2-1 contro l'Heidenheim, mentre il Bologna è uscito con una vittoria di misura per 0-1 dal suo match contro lo Stoccarda. Il Verona cade in Austria battuto per 1-0 dal St Pauli, con il Cagliari che ha pareggiato 0-0 e 1-1 i due match disputati contro il Racing Santander. Doppio impegno anche per l'Udinese, che ha vinto entrambi i test da 60 minuti disputati contro il Werder Brema (1-0 e 2-1), con Genoa e Sassuolo che hanno pareggiato i propri test contro Rennes e Brest, rispettivamente 2-2 e 1-1. Il Lecce ha pareggiato 2-2 in casa del Monopoli, la Cremonese 0-0 contro la Reggiana, mentre il Torino di Baroni, infine, ha perso 3-0 la sfida contro il Valencia.

